Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

AMASYA'nın Taşova ilçesine bağlı Belevi ve Dereli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Amasya'nın yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Taşova ilçesine bağlı 700 rakımda bulunan Belevi ve Dereli yaylalarında etkili olan kar yağışı ile birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Sabah erken saatlerde başlayan yağışla yayladaki evlerin çatıları ile yeşil alanlar karla kaplandı. Yağışın devam etmesi sonucu kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.