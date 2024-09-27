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Amasya'nın Taşova İlçesinde İtfaiyecilik Haftası Kutlandı

Amasya'nın Taşova İlçesinde İtfaiyecilik Haftası Kutlandı
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Taşova Belediyesi itfaiyesi, İtfaiyecilik Haftası nedeniyle şehir turu yaparak Belediye Başkanı Ömer Özalp'i ziyaret etti. Özalp, itfaiyecilerin görevlerinin önemine vurgu yaptı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde İtfaiyecilik Haftası kutlandı.

Taşova Belediyesi itfaiyesi ekipleri, itfaiye araçlarıyla şehir turu attıktan sonra Belediye Başkanı Ömer Özalp'i makamında ziyaret etti.

İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Özalp, itfaiyeciliğin zor bir görev olduğunu söyledi.

Tüm doğal afetlerde ve yangınlarda itfaiyecilerin bulunduğunu belirten Özalp, "Bizim için itfaiye çok önemlidir. Taşova Devlet Hastanesi ne kadar önemli ise itfaiye de o kadar önemlidir. Hastane insanların canları kurtarıyorsa, sizler de insanların canını ve malını kurtarıyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız, o kadar canlıya hayat veriyorsunuz. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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