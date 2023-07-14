Amasya'nın Suluova ilçesinde yangın çıkan binada hasar oluştu

Yeni Mahalle Elmalı Sokak'ta yer alan Duran Sarı'ya ait iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, binanın üst katı ile çatısında hasara yol açtı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Belediye Başkanı Fatih Üçok ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şen, Sarı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.