Amasya'nın Hamamözü İlçesinde TOKİ 2. Etap Konut Projesi Tamamlanıyor

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 2. Etap Konut Projesi inşaatı bitme aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Cihan Demir, AA muhabirine, ilçede yapımına devam edilen 186 konutluk projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"İnşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımıza en kısa sürede yeni konutlarını teslim etmek. Bu proje, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. TOKİ 2. Etap Projesi, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve spor alanları gibi sosyal donatılar da yer alacak. Bu sayede, Hamamözü sakinleri hem konforlu hem de sosyal bir yaşam alanına kavuşacak."