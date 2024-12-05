Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Amasya'nın Hamamözü İlçesinde TOKİ 2. Etap Konut Projesi Tamamlanıyor

Amasya'nın Hamamözü İlçesinde TOKİ 2. Etap Konut Projesi Tamamlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamamözü Belediyesi, TOKİ tarafından yürütülen 186 konutluk projenin bitme aşamasında olduğunu açıkladı. Proje, ilçenin konut sorununa çözüm sağlayacak ve sosyal donatı alanları ile modern bir yaşam sunacak.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 2. Etap Konut Projesi inşaatı bitme aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Cihan Demir, AA muhabirine, ilçede yapımına devam edilen 186 konutluk projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"İnşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımıza en kısa sürede yeni konutlarını teslim etmek. Bu proje, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacak. TOKİ 2. Etap Projesi, modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve spor alanları gibi sosyal donatılar da yer alacak. Bu sayede, Hamamözü sakinleri hem konforlu hem de sosyal bir yaşam alanına kavuşacak."

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
img

Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti
img

Di Marzio duyurdu! İşte Osimhen'in yeni takımı
img

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.