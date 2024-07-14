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Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı dünyaevine girdi

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Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, memleketi Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, memleketi Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Büyükkaymakcı,??????? Gerze ilçesindeki bir otelde düzenlenen düğünle yaşamını Tuana Mutlu ile birleştirdi.

Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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