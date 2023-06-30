Amasya Merzifon'da Hafif Ticari Araç Kazası: 5 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere saplandığı kazada karı-koca ile 3 çocuğu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaza, öğleden sonra Merzifon ilçesi Kara Mustafa Paşa köyü mevkisinde meydana geldi. Atila Sürmen (50) yönetimindeki 41 AEV 782 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi Songül (45) ile çocukları Ceyda Nur (15), Asaf (4) ve Miraç Sürmen (4), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.