Amasya Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Amasya Kitap Fuarı başladı.

İstasyon Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarın açılışı, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz tarafından yapıldı.

Sevindi, 8 bin 500 yıllık tarihi bulunan Amasya'nın kültür ve sanatın merkezi olması için çalıştıklarını belirterek, "İlkini düzenlediğimiz kitap fuarına müthiş bir katılım var. Amasyalı bunu bekliyormuş, bizler de çok mutluyuz. Devamını getireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz, herkesin çok daha kolayca kitaba ulaşabileceği ortamlar oluşturacağız." diye konuştu.

5 Ekim'e kadar açık kalacak fuara 97 yayınevi katılıyor. Fuarda 87 yazar da kitapseverlerle bir araya gelecek.

Fuara katılan 17 yaşındaki genç yazar Kayra Barın Özder, bilim kurgu ile ilgili bir kitap yazdığını dile getirerek, "Dört kitaplık bir serinin ilk kitabı. Felsefe, gizem gibi birçok konudan oluşuyor." ifadesini kullandı.