Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, üniversitelilere KADES ve güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AMASYA İl Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 akademik yılı kapsamında 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bahçesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Etkinlikte, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzurlu ve güvenli ortamda sürdürülmesi, üniversiteye başladıkları ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması ve terör örgütlerinin gençlere yönelik eleman kazanma yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Faaliyete Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile İçi Büro Amirliği, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri kapsamında kurulan stantta dolandırıcılık, hırsızlık, KADES ve 'Kadına El Kalkamaz', güvenli internet kullanımı, siber suçların önlenmesi ve siber farkındalık konularında bilgi verildi. Ekipler, öğrencilerin telefonlarına KADES uygulamasını yüklemelerine de yardımcı oldu. Bilgilendirme faaliyeti sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

Üniversiteye yeni başlayan Esennur Bilici (18), Van'dan Amasya'ya geldiğini belirterek, "Okul Öncesi Öğretmenliği okuyorum. Bugün KADES uygulaması hakkında bilgi aldık. KADES uygulamasını duymuştum ama çok bilgi sahibi değildim. Öğrendim, telefonuma indirdim. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı