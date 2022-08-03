Amasya gündem haberleri... Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Amasya gündem haberleri... Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya gündem haberleri... Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya haberleri... Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaren K. yönetimindeki 05 ABT 292 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Ali Ç'nin kullandığı 05 ABY 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Nisa Nur Ç. (7) ile Fatih K. (41) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hülya Turan - Güncel

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