Haberler

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yol üzerinde taş ve çamur birikintilerine neden oldu. Belediye ekipleri olumsuz etkilenen yolları temizleyerek ulaşıma açtı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle Gümüşhacıköy-Hamamözü yolu üzerindeki Gümüş mevkisinde sürücüler ulaşımda güçlük yaşadı. Yağışla birlikte yola taşınan çamur ve taşlar kısa süreli aksamalara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi ekipleri, sel sularıyla birlikte gelen kalıntıları temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, vatandaşları ani sağanak ve olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Ünlülerden pes dedirten harcama! Bir gün için 150 bin TL

Ünlülerden pes dedirten harcama! 150 bin lira verdikleri şeye bakın
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Küçük çocuğun Saran'dan istediği şey şoke etti
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik

Yatırımcılar dikkat! Altında beklenmedik hareketlilik
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu