Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak etkili oldu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle Gümüşhacıköy-Hamamözü yolu üzerindeki Gümüş mevkisinde sürücüler ulaşımda güçlük yaşadı. Yağışla birlikte yola taşınan çamur ve taşlar kısa süreli aksamalara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi ekipleri, sel sularıyla birlikte gelen kalıntıları temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, vatandaşları ani sağanak ve olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.