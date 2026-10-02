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Amasya Göynücek'te Kaymakam Akman başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı

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Amasya Göynücek'te Kaymakam Akman başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda MEB'in 2026/70 sayılı genelgesi ile okul çevresi güvenliği, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, gıda güvenliği ve servis denetimi gibi konular ele alındı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kaymakam Oğuzhan Akman başkanlığında, okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının 2026/70 sayılı genelgesi ele alınarak yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak esaslar değerlendirildi.

Ardından, okul çevrelerindeki emniyetin artırılması ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütülecek ortak çalışmalar dile getirildi.

Bu kapsamda okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, öğrencilerin fiziki ve ruhsal gelişimini destekleyici sosyal/sportif imkanlar, gıda güvenliği ve okul servis araçlarının denetimi gibi başlıklar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kaymakam Oğuzhan Akman, çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Eğitim-öğretim maratonunun huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetlerimiz, eğitim camiamız, sağlık ekiplerimiz, velilerimiz ve servis esnafımızla tam bir dayanışma içerisinde olacağız. Alınan kararların titizlikle uygulanmasını takip edeceğiz" diye ifade etti.

Kaynak: AA
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