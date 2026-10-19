Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya Emniyeti okul servis toplantısında 196 katılımcıyı bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Emniyeti okul servis toplantısında 196 katılımcıyı bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü okul servis güvenliği için bilgilendirme toplantıları düzenledi. Toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel ve 23 okul idarecisi olmak üzere 196 katılımcıya trafik güvenliği ve sorumluluklar anlatıldı.

Amasya'da okul servis taşımacılığının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda 133 okul servis şoförü, 40 rehber personel, 23 okul idarecisi olmak üzere toplamda 196 katılımcı bilgilendirildi.

Katılımcılar, toplantılarda mevzuat hükümleri, trafik güvenliği, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile şoför, rehber personel ve okul idarecilerinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çocukların ve öğrencilerin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den istifa etti

18 saatte ne değişti? Belediye başkanı, Yeni Parti'den istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

Dedikoduları alevlendiren kare!

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

İlçeyi ayağa kaldıran olay! 100 kişi bir gecede hastanelik oldu
Dünyayı sarsan iddia! Kim Jong-un komaya mı girdi?

Dünyayı sarsan haber! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç