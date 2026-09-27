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Amasya Doğantepe'de ahşap ev yandı, 80 yaşındaki ev sahibi kurtuldu

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Amasya Doğantepe'de ahşap ev yandı, 80 yaşındaki ev sahibi kurtuldu
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Amasya'nın Doğantepe köyünde saat 18.00 sıralarında tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler evi kullanılamaz hale getirirken, 80 yaşındaki ev sahibi kendi imkanlarıyla kurtuldu; yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı.

AMASYA'da tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Doğantepe köyünde Elvan K.'ya (80) ait tek katlı ahşap evde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Ev sahibi Elvan K., kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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