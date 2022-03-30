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Amasya'dan kısa kısa

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Amasya'dan kısa kısa

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yıl dönümünde Suluova'da anıldı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 13. yıl dönümünde Suluova'da anıldı.

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için mevlit programı düzenlendi.

Şeker Camisi'nde ikindi namazı öncesi düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya ve din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Merhum Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve şehitler için dualar edildi.

Suluova'da rehber öğretmenlere seminer

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. Kahraman Güler ve Dr. Cansu Selin Yurtsever tarafından Amasya genelindeki rehber öğretmenlere yönelik seminer verildi.

Özel bir işletmenin konferans salonunda yapılan seminerlerde rehber öğretmenlere "Bilişsel Davranışcı Terapi ile Depresyonu Yenmek" ve "İmajinasyon ve Sandalye Teknikleriyle Duyguları Sağaltmak" konuları anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, mesai ile sınırlandırılmayan bir görevi ifa eden rehber öğretmenlerin, öğrencilerin hayata dair tercihlerinde oldukça önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Suluova, Amasya, Güncel, Haberler

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