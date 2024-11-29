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Amasya'daki Erken Osmanlı Hamamları Restorasyona Alındı

Amasya'daki Erken Osmanlı Hamamları Restorasyona Alındı
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Amasya'da, Kral Kaya Mezarları bölgesinde bulunan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamda restorasyon çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çalışmaların kültürel mirasın korunması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Amasya'da, Kral Kaya Mezarları bölgesinde bulunan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamda restorasyon çalışması yürütülüyor.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Kaya Mezarları bölgesinde yer alan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamın restorasyonun devam ettiğini belirtti.

Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük titizlikle yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından hamamlarımızı gelecek turizm sezonunda hizmete sunulacağını aktaran Sevindi, "Kültürel mirasın korunmasına önem veriyor, Amasya'nın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Kral Kaya Mezarları sadece tarihi bir mekan değil, aynı zamanda Amasya'nın kültürel ve turistik cazibesinin önemli bir parçasıdır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için tarihi ve kültürel bir zenginlik sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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