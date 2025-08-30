Amasya'da Zafer Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi
Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, İstasyon Köprüsü'nden başlayarak Yavuz Selim Meydanı'na kadar devam etti. Etkinlikte vatandaşlar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı, ardından Amasya Belediyesi Konservatuvarı kahramanlık türküleri konseri verdi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel