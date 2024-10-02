Amasya'da Zabıta Ekiplerinden Engelliye Yardım
Amasya'da akülü aracının lastiği patlayan engelli Mustafa Arslan'a zabıta ekipleri yardım ulaştırdı. Ekipler, Arslan'ı bulunduğu yerden alarak evine götürdü.
Amasya'da zabıta ekipleri, akülü aracının lastiği patlayan engellinin yardımına koştu.
İstasyon Mahallesi'ndeki semt pazarına akülü aracıyla giden engelli Mustafa Arslan'ın aracının lastiği patladı.
Alo 153'i arayarak yardım talebinde bulunması üzerine Amasya Belediyesi zabıta ekipleri, Arslan'ın bulunduğu yere gitti.
Arslan ve aracı, zabıta ekiplerince kendi araçlarıyla evine götürüldü.