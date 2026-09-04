Amasya'da Polis Arızalı Araca Yardım Etti
Amasya kent girişinde otomobili arızalanan sürücüye polis ekipleri yardım etti.
Amasya kent girişinde otomobili arızalanan sürücüye polis ekipleri yardım etti.
Kent girişinde seyir halindeyken arızalanan 34 UM 6885 plakalı otomobilin yolda kalması üzerine, bölgede uygulama yapan polis ekipleri sürücünün yardımına geldi.
Polisler, aracın çalıştırılması ve trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için otomobili iterek yardımcı oldu.
Polislerin sürücüye yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA