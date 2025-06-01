Amasya'da Yolcu Minibüsü Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Amasya'da Yolcu Minibüsü Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Amasya'da Yolcu Minibüsü Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Amasya'da meydana gelen kazada yolcu minibüsü takla attı. 55 yaşındaki Memiş Koç hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da takla atan yolcu minibüsündeki Memiş Koç (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Göynücek- Amasya kara yolu Oluz köyü mevkisinde meydana geldi. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, patates ekili tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yaban ile araçtaki Memiş Koç, Merve Kiraz (31), Mert Batur Köseibiş (17) ve Nurdane Şahin (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memiş Koç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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