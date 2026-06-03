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5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü

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Amasya'da etkili olan sağanak sırasında 5 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, binada hasar oluştu.

AMASYA'da etkili olan sağanak sırasında 5 katlı bir apartmanın çatısına düşen yıldırım binaya zarar verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ellibeşevler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Kentte etkisini sürdüren sağanak sırasında apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırımın çatıya düşmesiyle birlikte çatının bazı bölümlerinden kopan parçalar çevreye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, YEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, binada ve elektrik sistemlerinde inceleme başlatıldı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Haber - Kamera: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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