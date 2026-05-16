Haberler

Amasya'da Yeşilırmak'ın taşması sonucu evleri ve tarım alanlarını su bastı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir haftadır süren sağanak yağışlar Yeşilırmak Nehri'nin taşmasına yol açtı. Kent merkezinde yürüyüş yolları, bazı ev ve iş yerleri ile köylerdeki seralar ve ekili araziler su altında kaldı. DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri tahliye ve set çalışması başlattı.

Amasya'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Yeşilırmak Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'ın yer yer taşması sonucu yürüyüş yollarında su seviyesi sınır noktaya ulaştı. Taşkın ihbarları üzerine bölgeye DSİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde vidanjörlerle tahliye çalışması başlatırken, DSİ ekipleri ise nehrin taşmasını engellemek amacıyla gezi yolu kenarına toprakla set ördü.

Zabıta ekipleri ise nehir kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları tehlikeli alanlardan uzak durmaları konusunda anonslarla uyardı.

Nehrin taşması sonucu kent merkezindeki bazı ev ve iş yerleri ile Kızılca, Ovasaray, Aksalur, Saraycık ve Mamatlar köylerinde bulunan seraları ve ekili arazileri su bastı.

Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim

Kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim