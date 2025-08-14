Amasya'da 'Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam' Etkinliği Düzenlendi

Yeşilay Amasya Şubesi tarafından, "Yeşilay ve Sağlıklı Yaşam" temalı bir etkinlik düzenlendi.

Yeşilırmak kenarına kurulan stantta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, tüm halkı bağımlılık ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmenin amaçlandığı belirtildi.

Etkinlik süresince, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve katılımcılara çeşitli konu başlıklarında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Öte yandan Amasya Valisi Önder Bakan da etkinliğe katılarak standı ziyaret etti.

Yeşilay Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, bağımlılığın sadece bireyin sağlığını değil, ailesini, çevresini ve toplumu da etkileyen ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek,

"Biz Yeşilay olarak amacımız; farkındalık yaratmak, doğru bilgilendirmek ve insanları sağlıklı yaşam seçimlerine yönlendirmektir. Her birimiz, gençlerimizi, ailelerimizi ve çevremizi korumak için küçük adımlar atabiliriz. Unutmayalım ki, destek ve bilinçli rehberlik ile bağımlılıkların önüne geçmek mümkündür. Gelin, birlikte güçlü bir toplum için bağımlılıklarla mücadelede el ele verelim. Sağlıklı bir gelecek, bilinçli seçimlerden başlar." diye konuştu.