Amasya'da Yenilik: Yatılı Erkek Kuran Kursu Açıldı
Amasya Müftülüğü'ne bağlı olarak hayırseverlerin destekleriyle yapılan Merkez Erkek Kuran Kursu, düzenlenen törenle açıldı. Amasya Valisi Önder Bakan, açılışta hayırseverleri teşekkür ederek, Kuran hizmetlerinde toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Amasya Müftülüğüne bağlı olacak olan ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan, mErkez Erkek Kuran Kursu binasının açılışına, Amasya Valisi Önder Bakan, İl Müftüsü Hamza Bayram, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

Amasya Valisi Bakan, kursun hayırlı olmasını dileyerek,

"Bugün çok kıymetli hayırlı bir iş için bir aradayız. Burada hakikaten geldiğimde de ifade ettiğim gibi Amasya'da Kuran hizmetlerinde hayırda yarışan bir topluluk var hakikaten. Ben hayır noktasında elini kasasından hiç eksik etmeyen bütün hayırsever vatandaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları taktir ve tebrik ediyorum tekrar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayırseverlere plaketleri verildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
