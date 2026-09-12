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Amasya'da yeni devlet hastanesinin inşaatı sürüyor

Amasya'da yeni devlet hastanesinin inşaatı sürüyor
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Amasya'da 600 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor.

Amasya'da 600 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor.

155 bin 227 metrekare alanda yapılan 7 katlı, 600 yatak kapasiteli hastanede 29 ameliyathane, 190 poliklinik, 140 yoğun bakım ve 60 acil servis yatağı olacak.

Gelecek yıl sonunda tamamlanması planlanan ve 369 deprem izolatörü kullanılacak hastanede 1200 araçlık otopark yer alacak.

İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, AA muhabirine, yeni hastane binasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hastanenin yaklaşık 160 bin metrekare kapalı alanı bulunacağını dile getiren Koç, "Bölgemiz ve Amasya için iyi bir sağlık kuruluşu olacak. Çünkü bize yakın bölge ilçelerimiz var. Hastanemiz en kısa zamanda tamamlanacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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