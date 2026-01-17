Haberler

Yaya geçidinden geçerken hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada

Güncelleme:
Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralının durumu iyi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet D., yönetimindeki 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Hakan Y.'ye çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
