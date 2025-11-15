Amasya'da Yangın: Tek Katlı Ev Kül Oldu
Amasya'nın Kaleköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalar başlatıldı.
Kaleköy ilçesinde saat 13.00 sıralarında Mehmet Aslan'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel