Amasya'da Yangın: Bin Balya Saman ve Bir Araç Yanarak Küle Döndü

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında Mustafa Öztürk'e ait evin bahçesinde bin balya saman ve bir araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında bin balya saman ve bir araç kullanılamaz hale geldi.

Mercimek köyünde Mustafa Öztürk'e ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bin balya saman ve bir araç kullanılamaz hale geldi???????.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
