Amasya'da çıkan yangında binanın çatısı ile ahırda zarar oluştu
Amasya'nın İpekköy bölgesinde bir ahırda çıkan yangın, 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu ve ahır ile evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Amasya'da binanın çatısı ile ahırı etkileyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İpekköy'de Nejdet S'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısına da sıçrayan yangını söndürdü.
Yangında, ahır ve evin çatısı kullanılamaz hale geldi, bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel