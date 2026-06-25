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Amasya'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'da Müstakil Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi. Evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ayşe K., köy gençleri tarafından son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Göynücek ilçesi Kışlabeyi köyünde Ayşe K.'nin (60) yalnız yaşadığı iki katlı müstakil evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangını fark eden köyün gençleri içeride uyuyan Ayşe K.'yi hızla dışarı çıkardı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, Göynücek Belediyesi itfaiye ekipleri ile takviye giden Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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