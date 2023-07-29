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Amasya'da yakalanan DEAŞ'ın önemli ismi tutuklandı

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Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın önemli ismi Lübnan uyruklu Ahmed Abbud tutuklandı.

Amasya'da yakalanan DEAŞ'ın önemli ismi tutuklandı

AMASYA - Amasya'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın önemli ismi Lübnan uyruklu Ahmed Abbud tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın önemli isimlerinden Lübnan uyruklu Ahmed Abbud, 28 Temmuz'da Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Amasya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Güncel

Lübnan Amasya Güncel Haberler

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