CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Amasya'da Vekaletle Kurban Organizasyonu İçin Din Görevlilerine Bilgilendirme Toplantısı

Amasya'da Vekaletle Kurban Organizasyonu İçin Din Görevlilerine Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, vekaletle kurban bağışı süreci ve din görevlilerinin rolü hakkında bilgi verildi.

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi iş birliğiyle, 2025 yılı "Vekaletle kurban organizasyonu" kapsamında din görevlilerine yönelik bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, vekaletle kurban bağışı süreci, bağış toplama usulleri, halkı bilgilendirme yöntemleri ve organizasyonun genel işleyişi hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hamza Bayram, vekaletle kurban organizasyonunun güvenilirliğine vurgu yaparak, hayır hizmetine katkı sağlamanın önemli bir sorumluluk olduğunu ve din görevlilerine bu süreçte büyük görev düştüğünü ifade etti.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve sahadaki uygulamalara yönelik görüş alışverişiyle sona erdi.

Amasya İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İl Müftüsü Hamza Bayram'ın yanı sıra TDV Amasya Şube Temsilcisi Ali Kiraz ile din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.