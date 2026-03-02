Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, yaralı bir karacayı yerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Taşova ilçesine bağlı ormanda meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde vaşak, avcılar tarafından yaralandığı iddia edilen ve yol kenarında yatan karacaya yaklaştığı görüldü. Görüntülerde vaşağın bir süre yerde hareketsiz yatan karacayı yediği, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı