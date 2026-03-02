Haberler

Vaşak, yaralı karacayı yerken görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, yaralı bir karacayı yerken cep telefonu ile görüntülendi. Olay, ormanda meydana geldi.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, yaralı bir karacayı yerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Taşova ilçesine bağlı ormanda meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde vaşak, avcılar tarafından yaralandığı iddia edilen ve yol kenarında yatan karacaya yaklaştığı görüldü. Görüntülerde vaşağın bir süre yerde hareketsiz yatan karacayı yediği, ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini