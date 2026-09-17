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Amasya'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı

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Amasya'da uçurtmalar Gazzeli çocuklar için gökyüzüne bırakıldı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Şehir stadında yapılan etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gazze'de yaşananlara ilişkin çocuklarda duyarlılık oluşturmak ve barış mesajını gökyüzüne taşımak amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Dünyadaki tüm çocukların savaşların ve çatışmaların değil eğitimin, oyunun, kardeşliğin ve umudun içinde büyümesi gerektiğine dikkat çeken Davu, "Bugün öğrencilerimizin gökyüzüne bıraktığı her uçurtmanın barış ve kardeşlik adına güçlü bir mesaj taşıdığına inanıyoruz. Dileğimiz, dünyadaki bütün çocukların güven içinde büyüdüğü, eğitim hakkından yararlandığı ve özgürce oyun oynayabildiği bir gelecek." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte üzerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan 100 uçurtma ilkokul öğrencilerine hediye edildi. Öğrenciler, hazırladıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bırakarak dünyadaki tüm çocukların savaşlardan uzak, güven içinde ve özgürce yaşayabilmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: AA
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