Tünel çıkışında traktörün kalas yüklü römorku devrildi; o anlar kamerada
Amasya'da Ferhat Tüneli çıkışında, hızla kavşağa giren traktörün kalas yüklü römorku devrildi. Kaza sonucunda yola savrulan kalaslar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, yaralanan olmadı.
AMASYA'da tünel çıkışında kavşağa hızlı giren traktörün kalas yüklü römorku devrildi. Kalasların yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ferhat Tüneli çıkışı Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. M.F.B. yönetimindeki traktör, tünel çıkışındaki kavşağa hızlı girince kalas yüklü römork devrildi. Römorkta bulunan kalaslar yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel