Amasya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü C.E. hayatını kaybetti. C.E., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
C.E. (45) idaresindeki 05 HP 797 plakalı traktör, Devre köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, traktörün saman balyası yüklü römorkunun altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü C.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel