Amasya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Amasya'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.T.nin kullandığı 59 AKG 609 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu, Cezaevi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiğlerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel