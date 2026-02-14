Haberler

Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 6 yaralı

Güncelleme:
Amasya-Tokat kara yolunda hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

AMASYA'da hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Amasya– Tokat kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. S.E.Y. yönetimindeki 05 AG 617 plakalı hafif ticari araç ile T.U. idaresindeki 05 AAE 368 plakalı midibüs, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs şoförü T.U., yolcular N.K., Ö.Y., F.K. ve C.Ç. ile hafif ticari araçtaki yolcu F.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
