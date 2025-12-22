Haberler

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ö.M'nin kullandığı 05 AZ 021 plakalı otomobil, Güvendik mevkisinde O.D. idaresinde 60 AGH 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
