Amasya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 06 ESA 794 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden M.K. idaresindeki 05 DK 431 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Harmanağılı köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.A, H.K. ve G.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.