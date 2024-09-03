Amasya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mümin Yankaç idaresindeki otomobil, Ladik Kavşağı'nda yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ali Cemal ve Yücel Yankaç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mümin Yankaç idaresindeki 34 NV 0702 plakalı otomobil, Ladik Kavşağı'nda yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Ali Cemal ve Yücel Yankaç yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.