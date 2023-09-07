Amasya'da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazada, iki araç çarpıştı ve bir otomobil ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak 3 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz kurtarılamadı.