Amasya'da Tır Dorsesi Yola Düştü
Amasya'da seyir halindeki bir tırın trafikte dorsesinin ayrılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Amasya'da seyir halindeki bir tırın trafikte dorsesinin ayrılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak'ta, Ö.D'nin kullandığı 54 BS 834 plakalı tırın dorsesi çekiciden ayrılarak yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevrede güvenlik tedbiri almasının ardından dorse vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Dorsenin tırdan ayrıldığı anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA