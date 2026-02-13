Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Zafer Bozkurt idaresindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Şahinler köyü kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan İsa T. yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ümit Çotanak, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü İsa T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel