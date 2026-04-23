Haberler

Amasya'da tır ile çarpışan otomobildeki 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı 38 D 9985 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

