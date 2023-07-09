Amasya'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı, Tonlarca Buğday Yola Döküldü

Amasya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği buğday yüklü TIR devrildi. Sürücü yaralandı ve tonlarca buğday yol kenarına döküldü. TIR sürücüsünün sağlık durumu iyi.

AMASYA'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği buğday yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca buğday yol kenarına döküldü.

Kaza, Amasya-Doğantepe yol ayrımında meydana geldi. Abdullah Şahiner (48) yönetimindeki 05 ABD 220 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Şahiner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.