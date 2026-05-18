Amasya'da Taşkınlar Sonucu 5 Bin 850 Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü

Amasya'da yoğun yağışlar sonucu oluşan taşkınlarda 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü. Vali Bakan, Almus Barajı'ndan su tahliyesi nedeniyle Yeşilırmak'ta su seviyesinin daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

Kent genelinde yapılan ilk tespitlere göre, taşkınlardan tarla vasfındaki 3 bin 900 dekar ile sera vasfındaki bin 950 dekar tarım alanı etkilendi. Ayrıca kırsal altyapı da hasar gördü. Vali Önder Bakan yaptığı açıklamada, yoğun yağışlar nedeniyle Yeşilırmak ve onu besleyen derelerin bazı noktalarında taşkınlar oluştuğunu belirterek, "Çeşitli miktarlarda tarım arazisi ve sera su altında kalmıştır. Ayrıca kırsal altyapıda da çeşitli hasarlar oluşmuştur. Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla devletimizin tüm kurumları sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

Zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Bakan, mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Vali Bakan, Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaştığını belirterek, "19 Mayıs Salı günü barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durum sonucu Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi seviyede artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan, özellikle Amasya ve Taşova ilçe merkezleri ile kırsal bölgelerde Yeşilırmak ve dere yataklarından uzak durulmasını istedi. Güvenlik güçlerinin riskli bölgelerde önlem aldığını kaydeden Bakan, resmi kurumların uyarılarının dikkatle takip edilmesini ve sosyal medyada yayılan kaynağı belirsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Vatandaşların ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceklerini hatırlatan Vali Bakan, taşkından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

