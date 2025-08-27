Amasya'da Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları Değerlendirildi

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İl Müdürü Ahmet Arslan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Amasya'da tarım ve hayvancılığa yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak, önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler üzerine değerlendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Misket Elması Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe müdürleri ve şube müdürleri de katıldı.