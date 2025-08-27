Amasya'da Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları Değerlendirildi

Amasya'da Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdürü Ahmet Arslan başkanlığında tarım ve hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmalar ve gelecek dönemin planlarını ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, İl Müdürü Ahmet Arslan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Amasya'da tarım ve hayvancılığa yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak, önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler üzerine değerlendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Misket Elması Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe müdürleri ve şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.