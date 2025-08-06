Amasya'da Tarım Arazileri Koruma Toplantısı Yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli kullanılması ve planlı tarımsal üretim hedefiyle gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda, tarım alanlarının amacı dışında kullanımının önlenmesine yönelik alınacak önlemler ve planlama esasları görüşülerek karara bağlandı.

Kurul üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu.