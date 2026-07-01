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Otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı
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Amasya'da hastane randevusuna giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Adsız Caddesi'nde meydana geldi. Hastane randevusuna gitmek üzere yola çıkan Alev B. yönetimindeki 48 JL 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan iki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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