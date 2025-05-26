Amasya'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Amasya'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı
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Suluova ilçesinde, 14 yaşındaki Hasan Uysal sulama kanalında akıntıya kapılıp boğuldu. Arama çalışmalarında çocuğun cansız bedeni 800 metre ileride bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.

Yenidoğan Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren 14 yaşındaki Hasan Uysal, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Amasya ve Merzifon belediyelerine bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri, çocuğun suya girdiği noktadan itibaren arama çalışması başlattı.

Suyun kesilmesinin ardından çocuğun cansız bedeni, suya girdiği noktanın 800 metre ilerisinde bulundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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